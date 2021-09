Roma, 1 settembre 2021 - Sono 6.503 i nuovi positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 5.498). I decessi sono 69 (ieri erano 75).

Il tasso di positività

Sono 303.717 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 307.643. Il tasso di positività è del 2,1%, rispetto al 1,8% di ieri.

I ricoveri

Sono 540 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.231 (ieri 4.252), 21 in meno rispetto a ieri.

Il grafico CovidStat/Infn:

Italia, variante Delta responsabile 98,5% dei casi

In poco più di due settimane la variante Delta ha raggiunto la diffusione di almeno il 98,5% in Italia, soppiantando completamente la variante Alfa. Lo indicano i dati contenuti nella banca internazionale Gisaid, nella quale vengono depositate da tutto il mondo le sequenze del virus SarsCoV2. Poco più di 15 giorni fa la Delta era responsabile del 91% dei casi di Covid-19 e nello stesso periodo la circolazione della variante Alfa si è ridotta dal 3,6% allo 0,5%.

Classificata con la sigla B.1.617.2, la variante Delta è dominante in tutto il mondo e ha ormai raggiunto il 100% in 17 Paesi, a partire da Cina e Russia; in Europa la Delta domina al 100% in Olanda, Liechtenstein, Kosovo, Repubblica Ceca, Bulgaria e Slovacchia. Nel resto del mondo ha raggiunto lo stesso valore in Giordania, Bangladesh, Malaysia, Papua Nuova Guinea, Guatemala, Brunei, Botswana e Nuova Zelanda.

La variante Alfa (B.1.1.7), identificata in Gran Bretagna, sta ormai scomparendo ovunque. Da metà agosto in Italia la circolazione della variante Gamma (P.1), identificata all'inizio del 2021 in Giappone e poi in Brasile, si è ridotta dall'1,2% allo 0,2%; la Beta (B.1.351), identificata in Sudafrica, è rimasta stabile all'1%. Non si rileva al momento nel nostro Paese una circolazione significativa delle varianti Eta (B.1.525) identificata n Nigeria, Iota (B.1.526) identificata a New York, Kappa (B.1.617) identificata n India, Lambda (C.37 + C.37.1) identificata in Perù e Mu (B.1.621 + B.1.621.1) identificata in Colombia.

Il virologo Broccolo: "Sì alla terza dose per per trapiantati e over 80"

Sì alla terza dose di vaccino anti- Covid alle categorie più fragili, come trapiantati, dializzati e over 80, ma con criterio. Non tutti infatti hanno una scarsa risposta alla vaccinazione, e per questo sarebbe opportuno monitorare i loro livelli di anticorpi neutralizzanti in modo periodico con test appositi, come quello rapido da poco validato in Italia. A spiegarlo all'ANSA è il virologo e docente di Microbiologia dell'università Bicocca di Milano, Francesco Broccolo. «Al momento - spiega - non vi sono dati sulla sicurezza della terza dose, mentre sono usciti alcuni studi sugli immunodepressi, in particolare trapiantati e dializzati, che rispondono poco alle prime due dosi e bene alla terza». Secondo Broccolo, «la terza dose andrebbe valutata per gli immunodepressi, quali trapiantati e dializzati, e gli over80, soprattutto quelli che risiedono nelle Rsa, perché hanno mostrato di avere una risposta immunitaria più debole e meno duratura». Per il virologo però sarebbe opportuno valutare chi, tra queste categorie, ha realmente bisogno della terza dose, «perché non tutti hanno una risposta bassa al vaccino».