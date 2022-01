Firenze, 30 gennaio 2022 - Come viaggia il coronavirus nei comuni della Toscana? Il tasso di incidenza dei contagi, calcolato ogni centomila abitanti, permette di capirlo perché spiega se un numero magari ristretto di casi positivi individuati in un giorno sia da considerare alto rispetto a una certa popolazione.

I numeri delle ultime 24 ore, forniti dalla Regione Toscana, individuano nel comune di Isola del Giglio il peggiore della giornata con un tasso di incidenza di 888 (per capire, i comuni che stanno meglio hanno tassi fra i 20 e i 50 casi ogni centomila abitanti), frutto di pochi casi (dodici) ma su una popolazione piuttosto ristretta, poco più di 1.300 residenti.

Toscana centrale

Tra le province di Firenze, Prato e Pistoia è Marradi ad avere il dato peggiore con 469 casi ogni 100mila abitanti (14 casi), poi Figline e Incisa con 451 (106 casi), Abetone Cutigliano con 400 (8 casi), Montelupo, Cantagallo, Montale, Signa.

Toscana nord-occidentale

Tra le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa è Orciano Pisano a riportare i numeri peggiori di giornata con un tasso di incidenza di 794 ("solo" 5 casi positivi ma su una popolazione di 629 abitanti). Seguono Licciana Nardi (Ms) con 539 (26 casi), Podenzana (Ms) con 524 (11 casi), Comano (Ms) con 448 (3 casi), poi Montecatini Valdicecina, Monteverdi Marittimo, Vicopisano.

Toscana sud-orientale

Tra le province di Arezzo, Grosseto e Siena - oltre a Isola del Giglio, come già spiegato - dati di giornata alti a Sestino (Ar) con un tasso di 731 (9 casi), poi Gaiole in Chianti (Si) con 458 (12 casi), seguono Pieve Santo Stefano, Laterina Pergine Valdarno, Chiusi, Castiglion Fibocchi.

L'andamento nelle province: l'analisi del matematico Sebastiani. Chi sale e chi scende

È molto eterogeneo l'andamento della curva dell'epidemia di Covid-19 nelle province italiane: la maggioranza ha superato il picco, alcune devono ancora raggiungerlo e, fra quelle che lo hanno superato, alcune sono in fase di stasi, in altre la discesa è debole o sta frenando e in altre ancora, si osserva un aumento. Ancora alta ovunque l'incidenza settimanale, con picchi nella provincia di Vicenza, con 3.198 casi su 100.000 abitanti, nella provincia autonoma di Bolzano (3.010) e nelle province di Forlì-Cesena (2.989) e Ravenna (2.904). È quanto rilevano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

Ecco la situazione della curva epidemica nelle province.

In debole diminuzione: Chieti, Pescara, Catanzaro, Modena, Reggio Emilia, Genova, Lucca, Pistoia, Prato.

In stasi: L'Aquila, Crotone, Bologna, Ravenna, Latina, Imperia, La Spezia, Savona, Arezzo, Verona;

Picco, poi diminuzione e stasi: Cosenza, Vibo Valentia, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Siracusa, Trapani, Siena, Perugia;

Picco e poi discesa frenata: Reggio Calabria, tutte le province campane, Campobasso, Brindisi, Lecce, Taranto, Agrigento, Terni;

Picco e poi diminuzione: Teramo, Forlì Cesena, Parma, Piacenza, Rimini, Rieti, tutte le province lombarde, Isernia, tutte le province piemontesi, Bari, Barletta Andria Trani, Foggia, Cagliari, Oristano,

Firenze, Massa Carrara, Pisa, Trento, Aosta;

Picco, discesa e poi aumento: Sassari, Sud Sardegna, Messina, Ragusa;

Crescita frenata: Roma, Viterbo;

Crescita frenata, vicina al picco: Matera, Potenza, Pordenone, Trieste, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Grosseto, Bolzano;

Iniziale diminuzione dopo il picco: Udine, Ascoli Piceno, Livorno, Rovigo, Verona;

Debole crescita: Ferrara, Frosinone, Nuoro, Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza.