Firenze, 2 gennaio 2022 - Il contagio è molto diffuso: il covid corre in Toscana, e dopo i numeri record dei giorni scorsi (oltre 16mila casi il 31 dicembre) adesso il numero dei nuovi positivi dovrebbe assestarsi. Ma come e dove corre il coronavirus in Toscana? Quali sono i comuni in cui è più diffuso. Ecco i dati, che si basano sul tasso di positivi giornaliero per centomila abitanti. Un dato importante perché fa capire quanto il covid ha l'impatto sul un territorio. Dieci casi in un paese di mille anime hanno un impatto estremamente maggiore che su un comune di ventimila abitanti. Questo il metro con cui leggere i numeri che riportiamo.

In valore assoluto, in questo 2 gennaio il comune con il più alto tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è Sillano Giuncugnano, paese di poco più di mille anime in provincia di Lucca che conta cinque casi in 24 ore. Qui il tasso è di 494. Il giorno prima i casi registrati erano stati otto. Il Comune, visto l'innalzarsi del contagio ha rivolto appelli anche via social alla popolazione per mantenere le basilari regole anti-covid. E ha reperito circa diecimila mascherine Ffp2 che adesso saranno distribuite alla popolazione.

A seguire troviamo Roccalbegna, in provincia di Grosseto, che conta quattro casi su poco più di 900 abitanti e un tasso a 423. A quota 407 c'è al terzo posto Crespina Lorenzana: il comune in provincia di Pisa, 5300 abitanti, ha fatto registrare 22 casi di coronavirus in un giorno.

Poco sotto i 400, a 387, troviamo il paese di Peccioli, in provincia di Pisa: qui i casi in un giorno registrati il 2 gennaio sono stati 18 per una popolazione di 4600 abitanti. Sopra quota 300 casi giornalieri ogni centomila abitanti troviamo anche due comuni di dimensioni più grandi della cintura fiorentina: Calenzano e Sesto Fiorentino fanno registrare rispettivamente 65 e 163 casi. Con un tasso di 359 e 364. Proprio la cintura fiorentina ha fatto registrare in questi giorni di rialzo del contagio centinaia di casi. Scandicci, con 149 casi e una popolazione di 50mila abitanti sfiora quota 300 casi giornalieri ogni centomila abitanti.

Tra i numeri spiccano due comuni sotto i quindicimila abitanti che registrano una doppia cifra di contagi. Portoferraio, 11mila abitanti, comune principale dell'isola d'Elba, ha 41 nuovi casi e un tasso di 344, mentre Santa Maria a Monte (Pisa, 13 mila anime), conta invece 46 casi e si piazza anch'essa sopra i 300. Per una provincia di Pisa che in questa domenica 2 gennaio ha fatto registrare oltre 700 casi totali. Tra i comuni più grandi, Empoli ha un tasso di 281 contagi ogni centomila abitanti, attestandosi a 136 positivi in 24 ore.

In doppia cifra anche San Miniato, che conta 76 casi su una popolazione di 27mila abitanti e segna 274 contagi giornalieri ogni centomila abitanti. In provincia di Arezzo sono due i comuni con un valore ben sopra i 300 per quanto riguarda i positivi ogni centomila abitanti: sono Bucine, con 34 casi e un tasso di 346 e Foiano della Chiana, con 32 casi e un tasso di 345.

Tra i capoluoghi di provincia, Lucca città registra nelle ultime 24 ore 73 positivi (su una popolazione di 88mila persone), mentre Pisa ne conta 89 su 89mila. Livorno segna 91 casi su 150mila abitanti. Per quanto riguarda Prato città, qui i contagi sono stati 276. Firenze sfiora invece i mille casi in un giorno, attestandosi a 926 su una popolazione di 359mila abitanti. Nel capoluogo pistoiese invece i casi totali in 24 ore sono stati 111. A Massa i nuovi casi registrati sono stati 132.

Diversi casi anche tra Viareggio e la Versilia: a Viareggio città sono emersi nelle ultime 24 ore 115 nuovi casi, a Seravezza 24. Sono invece 66 i nuovi positivi di Camaiore registrati domenica 2 gennaio. Undici invece i contagiati a Forte dei Marmi.