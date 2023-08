Vaccino Covid, “anziani e fragili pensino a un richiamo insieme all’antinfluenzale”

Pisa, 16 agosto 2023 – Nuove varianti Covid si affacciano alla finestra, ma in Italia è sempre più difficile capire quali circolano. "Il monitoraggio delle varianti si fa ma è molto ridimensionato, questo non per colpa dell'Iss o dei centri che fanno parte della rete italiana di sequenziamento, ma perché abbiamo pochissimi campioni Covid a disposizione. Ormai quasi nessuno fa un tampone molecolare nel pubblico, la maggior parte di chi pensa di essere positivo fa un test in farmacia o si compra il kit per farlo a casa. Questo danneggia il monitoraggio sulle varianti, che diventa un'arma spuntata, e che comunque è ferma da luglio. Nella prima metà di settembre dovremmo avere un nuovo monitoraggio per capire quali varianti stanno circolando in Italia". Così all'Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell'Istituto superiore di sanità (Iss).

"Oggi gli unici tamponi molecolari che arrivano sono quelli fatti nei pronto soccorso o durante le preospedalizzazioni, ma anche qui le procedure dipendono dai singoli centri e spesso molti non le fanno più - ricorda il virologo - In alcune situazioni per ridurre i costi si è scelto di fare solo l'antigenico". La flash survey dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulle varianti pubblicata online a luglio scorso indicava "la prevalenza nazionale di XBB.1.5, pari al 21,2% (24,10% nella precedente indagine, giugno 2023)".

Vaccino 2023: cosa fare?

"L'incidenza delle infezioni sta aumentando – dice Pistello – Abbiamo un sottobosco di varianti che discendono da Omicron o fanno parte della sua galassia. Quindi non è cambiato molto ma anche l'ultimissima registrata, denominata per ora 'BA.X', che è stata individuata in Israele e in Danimarca, ci fa capire che le varianti pressano per emergere. Per questo credo che a settembre gli anziani e i fragili devono pensare a un richiamo del vaccino Covid insieme all'antinfluenzale", conclude il virologo.