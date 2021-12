Firenze, 27 dicembre 2021 – E' boom di richieste in Toscana per fare i tamponi molecolari, ma prenotarsi è complicato. Con la crescita dei nuovi casi positivi registrata negli ultimi giorni, aumentano anche coloro che hanno necessità di fare un tampone, ma l'offerta sul sito regionale (prenotatampone.sanita.toscana) risulta insufficiente a fronte delle richieste e anche i laboratori privati sono in sofferenza.

Secondo quanto si apprende, per esempio, il 26 dicembre, a mezzanotte, cioè quando vengono pubblicate le nuove agende per le 24 ore successive, sul portale regionale per la prenotazione dei tamponi c'erano circa 15mila persone collegate. I test disponibili, però, erano meno, 7.400 tamponi molecolari e 1.900 tamponi molecolari rapidi