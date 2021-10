Firenze, 12 ottobre 2021 - La consueta anticipazione dei dati quotidiani sull'andamento della pandemia da Covid 19 in Toscana, il presidente della Regione, Eugenio Giani, rende noto che i nuovi casi registrati belle ultime 24 ore sono 135 su 19.197 test di cui 7.445 tamponi molecolari e 11.752 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,70% e del 2,3% sulle prime diagnosi. Quest'ultimo dato, che rappresenta l'effettivo tasso di positività (escludendo i tamponi di controllo) è in lieve calo rispetto a una settimana fa quando era al 2,5%. Notevole, invece, il calo rispetto a ieri (era 4,5%, ma il lunedì è sempre un giorno in cui il tasso di positività sale per via del minor numero di tamponi effettuati la domenica) e il dato scende anche rispetto a due giorni fa quando era al 2,8%.

Sempre Giani, nel suo intervento sui social network, fa il punto sui vaccini: attualmente somministrati: 5.604.669.