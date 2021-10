Firenze, 10 ottobre 2021 - Covid Toscana, i nuovi contagi registrati in regione oggi, 10 ottobre, sono 208. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Età media dei nuovi positivi

L'età media dei 229 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

Sul fronte dei vaccini, attualmente in Toscana ne sono stati somministrati 5.544.908.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 84,8 anni.

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 84,8 anni.

Nel grafico CovidStat/Infn l'andamento dei ricoveri in Toscana:

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 7.498 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.842, -1% rispetto a ieri.

Sul fronte dei vaccini, attualmente in Toscana ne sono stati somministrati 5.544.908.

Nel grafico CovidStat/Infn la situazione dei vaccini che vede la Toscana prima in Italia per prime dosi in proporzione alla popolazione:

Il contagio sul territorio

Sono 79.007 i casi complessivi ad oggi a Firenze (73 in più rispetto a ieri), 26.375 a Prato (9 in più), 26.920 a Pistoia (26 in più), 14.860 a Massa (10 in più), 28.961 a Lucca (16 in più), 33.336 a Pisa (19 in più), 21.130 a Livorno (10 in più), 25.776 ad Arezzo (19 in più), 16.404 a Siena (20 in più), 11.134 a Grosseto (6 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.