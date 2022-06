Covid Toscana, i dati del 17 giugno: si torna sopra i duemila nuovi positivi

Firenze, 17 giugno 2022 - Tornano sopra quota duemila i nuovi positivi al Covid individuati in Toscana nelle ultime 24 ore, per la precisione 2.033 per un tasso di positività del 20,1% che sale al 75,5% sulle prime diagnosi. I tamponi effettuati sono stati 10.107, di cui 8.754 test rapidi e 1.353 molecolari. Segno che purtroppo la rapida risalita dei contagi si sta velocemente diffondendo e che la circolazione del virus è ancora altissima: rispetto a venerdì scorso i nuovi casi sono l'84% in più. Ma al momento la situazione degli ospedali è ampiamente sotto controllo.

Sono 325.362 i casi complessivi ad oggi a Firenze (568 in più rispetto a ieri), 80.017 a Prato (111 in più), 93.676 a Pistoia (159 in più), 57.472 a Massa Carrara (95 in più), 122.870 a Lucca (220 in più), 135.507 a Pisa (279 in più), 104.402 a Livorno (202 in più), 106.482 ad Arezzo (158 in più), 82.727 a Siena (133 in più), 62.766 a Grosseto (108 in più).

