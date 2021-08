Roma, 31 agosto 2021 - Sono 5.498 i positivi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia sale quindi a 4.539.991. Salgono invece a 129.221 le vittime totali, con 75 decessi giornalieri, mentre ieri erano stati 53. Sono 307.643 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, un numero quasi triplicato rispetto ai 109.803 del 30 agosto.

Il tasso di positività

Il tasso di positività è del 1,8%, in netto calo rispetto al 3,88% di ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia sono 544, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 4.252, 12 in meno rispetto a ieri.

Le regioni con più casi

È ancora la Sicilia la regione in cui si registra il numero più alto di contagi giornalieri, oggi 1.091 casi. Al secondo posto la Lombardia con 723, seguita dal Veneto con 583 casi.

Vaccini

In Italia sono state somministrate oltre 77,5 milioni dosi di vaccino anti Covid, in linea con la media europea, con 35.055.688 persone che hanno ricevuto almeno una somministrazione.