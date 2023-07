Costo della spesa aumentato di oltre il 20% in due anni

Terni, 18 luglio 2023 – Il costo della spesa delle famiglie in due anni a Terni è aumentato di oltre il 20%. E quanto emerge dal monitoraggio mensile dei prezzi al consumo condotto dai servizi statistici comunali. A giugno l'inflazione generale cittadina rallenta, passando da 8,3% di maggio a 6,9% (comunque superiore al 6,4% nazionale). “Rallenta anche l’inflazione calcolata per il capitolo prodotti alimentari e le bevande analcoliche, + 10,7%, valore simile a quello registrato un anno fa quando l’inflazione calcolata sugli alimentari era pari a 10% - sottolinea la commissione comunale prezzi _ . Ciò però vuol dire che se si confronta il dato attuale con il 2021, si raggiungono valori molto alti, con la spesa delle famiglie rincarata di oltre il 20% in due anni”.

A giugno scorso nei punti vendita ternani, in media tra grande distribuzione, mercati e negozi tradizionali, frutta verdura hanno registrato gli aumenti più consistenti “sia per la maggiore richiesta, che per gli effetti delle avverse condizioni metereologiche di maggio”. In particolare le albicocche sono cresciute dell’11,2% e le pesche noci del 16,9%. Continua a crescere anche il prezzo delle patate rincarate rispetto a giugno 2022 del 26,7% e del +5,7% rispetto a maggio 2023. Complessivamente, rispetto a un anno fa, la carne a Terni è aumentata del 7,3%; latte, formaggi e uova del 13,4%; la frutta del 9%; i vegetali del 16% così come zucchero, miele, cioccolato e dolciumi; le acque minerali e le bevande analcoliche del 13%.

Ste.Cin.