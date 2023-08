Cortona Sviluppo, i numeri della «semestrale 2023»

Arezzo, 17 agosto 2023 – Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale di Cortona per i dati della semestrale di Cortona Sviluppo. La società «in house» del municipio ha pubblicato i dati dei primi sei mesi del 2023. L’andamento dei ricavi mostra una dinamica crescente rispetto al primo semestre dell’anno scorso. Come già anticipato in precedenza, i ricavi del mattatoio sono in crescita rispetto ai primi 6 mesi del 2022 (+59 mila euro); tale crescita è dovuta principalmente all’avvio dell’attività di macellazione cinghiali, che sta avendo un buon riscontro. I ricavi dell’attività di organizzazione di convegni e manifestazioni sono in forte crescita (+287 mila). Il risultato è dovuto principalmente alla prima edizione di Cortona Comics 2023, che ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico. Anche i ricavi del settore convegni mostrano comunque un trend crescente, con incremento delle giornate di utilizzo sale (+ 17 mila euro ricavi affitto sale e utilizzo attrezzature).

In continuità con gli anni precedenti il dato dei ricavi della gestione cimiteriale e della gestione del servizio di pubbliche affissioni. Parimenti, si spiega nella nota allegata alla «Semestrale», incrementano anche i costi della produzione rispetto al periodo precedente. Un dato coerente con l’incremento dei volumi di attività e dei ricavi. In particolare, sulla crescita dei costi incidono quelli attinenti all’organizzazione del Cortona Comics. I costi energetici, che lo scorso esercizio hanno registrato una fortissima impennata, sia nella componente energia elettrica che del gas metano, hanno registrato nei primi mesi del 2023 un ridimensionamento, pur rimanendo su livelli più alti rispetto al 2021.

Positivo anche il rendiconto finanziario, quindi il flusso di cassa operativo lordo e il flusso di cassa della gestione corrente. Complessivamente i risultati emergenti dal consuntivo al 30 giugno esprimono un risultato economico positivo pari ad euro 7 mila. «Questi dati economici confermano le positive scelte di indirizzo effettuate dall’Amministrazione comunale e le ottime capacità di gestione da parte della nuova governance della società - dichiara il sindaco, Luciano Meoni - il ringraziamento va ai clienti vecchi e nuovi che hanno compreso le potenzialità dei servizi erogati, al sempre più numeroso pubblico delle manifestazioni organizzate e al lavoro dei dipendenti e dell’amministratore Fabio Procacci».