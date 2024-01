Cortona, più giorni a disposizione per ritirare i kit per la raccolta differenziata

Arezzo, 23 gennaio 2024 – Non più un giorno solo a settimana, ma tre diverse opzioni. È sempre più orientata alla cittadinanza la procedura di consegna dei kit della raccolta differenziata nel Comune di Cortona. Le famiglie che devono ritirare i sacchi possono recarsi al Centro di raccolta di Biricocco nei giorni di lunedì, mercoledì o venerdì. Le procedure di consegna restano invariate, la dotazione che viene fornita dal personale dell’isola ecologica ed è sufficiente per i sei mesi successivi, a far data dal precedente ritiro. Nei giorni di ritiro (lunedì, mercoledì e venerdì), il centro di raccolta è aperto dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.