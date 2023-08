Cortona Piano Festival supera le aspettative, successo per il concerto di Natalia Trull dedicato a Signorelli 500

Arezzo, 11 agosto 2023 – In trecento per il concerto dedicato a Luca Signorelli e oltre 800 spettatori alle varie esibizioni nel chiostro di Sant’Agostino. Sono i numeri della prima edizione del Cortona Piano Festival, manifestazione che si è conclusa ieri (giovedì 10 agosto) con il concerto degli allievi della masterclass. Un’altra proposta musicale che mescola esibizioni dal vivo e formazione per giovani musicisti ha caratterizzato l’estate cortonese. Il risultato si deve all’organizzazione curata da Annamaria Papi e dal direttore artistico Carlo Lodovico Cappelletti con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, il sostegno di numerosi sponsor, la collaborazione con Cortona Sviluppo e Amici della musica di Cortona.

Circa trecento persone hanno assistito alla serata clou al Teatro Signorelli di mercoledì 9 agosto in cui la pianista russa Natalia Trull e l’Orchestra Calamani, diretta da Carlomoreno Volpini hanno eseguito la Sinfonia n. 8 di Beethoven e il Concerto op. 54 di Schumann. Una serata dedicata a Luca Signorelli in occasione del Quinto Centenario della morte del pittore cortonese che ha coronato gli altri 8 concerti nel chiostro del Centro convegni Sant’Agostino a cui hanno partecipato circa 800 persone.

«Un successo inaspettato - dichiara Annamaria Papi, organizzatrice della manifestazione - ed è stata un'emozione forte perché sono nella mia città, è un progetto che porto avanti da tanto e quindi un sogno che si è realizzato. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e tutto il pubblico che ha assistito agli spettacoli».

«Crediamo che la città e la popolazione turistica abbiano dato una splendida risposta a questo festival - dichiara il direttore artistico Carlo Lodovico Cappelletti - gli eventi sono stati seguiti con attenzione da un pubblico variegato per nazionalità ed età e quindi siamo soddisfatti»

«Vorrei ringraziare per l’impegno profuso Annamaria Papi, una persona che ha dimostrato grande grinta e capacità organizzativa - ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni - la prima edizione del Cortona Piano Festival è stata un successo, altissimo livello e perfetta organizzazione. I giovani e i grandi artisti hanno animato Cortona, a nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare ancora tutti gli allievi, maestri, il direttore artistico e ancora Annamaria per l’amore che ha dimostrato per il nostro territorio».

«Siamo molto felici di questa prima edizione del Cortona Piano Festival - dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - sono due anni che la nostra Amministrazione punta su eventi che offrono alta formazione musicale e grandi concerti, come per il Nume Academy & Festival. Siamo pertanto lieti di veder nascere ulteriori manifestazioni che hanno l’indubbio merito di contribuire a valorizzare giovani musicisti e a promuovere la cultura della musica classica».