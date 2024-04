Cortona On The Move Award, aperta la call

Arezzo, 10 aprile 2024 – È rivolta a tutti i fotografi da ogni parte del mondo la open call gratuita a tema aperto Cortona On The Move Award, giunta alla 3a edizione e realizzata in partnership con LensCulture, che solo lo scorso anno ha accolto oltre 2000 candidature.

L’obiettivo del progetto è supportare i fotografi nello sviluppo e nella produzione delle loro opere e s’inserisce nella costante ricerca di narrazioni originali e innovative che da sempre connota il festival di Cortona. Il concorso, che apre oggi e chiuderà il prossimo 18 maggio, accoglie lavori, in fase di sviluppo o inediti, con i più vari approcci fotografici alla contemporaneità.

I 10 lavori finalisti saranno annunciati e pubblicati sui siti internet di Cortona On The Move e LensCulture e proiettati dall’11 al 14 luglio a Cortona, nei giorni di inaugurazione del festival di fotografia. Al primo classificato sarà riconosciuto un premio di 3.000 Euro e potrà esporre il proprio progetto durante l’edizione 2025 di Cortona On The Move. Il secondo e il terzo classificato vedranno il proprio lavoro pubblicato sul sito web di LensCulture, collettivo globale di fotografi e professionisti del settore.

Ad aggiudicarsi il premio lo scorso anno è stato Valery Poshtarov con il progetto “Father and Son”, che quest’anno sarà esposto a Cortona On The Move.

La giuria chiamata a selezionare i lavori è composta da Jim Casper, Caporedattore e Co-Fondatore di LensCulture, Federica Chiocchetti, Direttrice Mbal Musée des Beaux Arts de Locle, Kublaiklan, Curatori fotografici Cortona On The Move, Veronica Nicolardi, Direttrice di Cortona On The Move, Laura Sackett, Direttrice Creativa di LensCulture e Paolo Woods, Direttore Artistico di Cortona On The Move.

Il regolamento e il link diretto al form di candidatura sono disponibili sul sito https://www.cortonaonthemove.com/award/

Il Cortona On The Move Award non è l’unico premio indetto dall’Associazione ONTHEMOVE. Sono aperte fino al 2 giugno, infatti, le candidature per il Premio Vittoria Castagna, bando rivolto a coloro che vogliano operare nell'ambito del marketing e della comunicazione per la produzione culturale. In palio 5.000 Euro a chi presenterà l’idea progettuale che meglio sappia mettere in relazione le imprese e la produzione culturale del festival di fotografia. Per candidarsi https://www.cortonaonthemove.com/premio-vittoria-castagna/