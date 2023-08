Cortona, lunedì 28 agosto partono i lavori di asfaltatura e riqualificazione marciapiedi di Camucia

Arezzo, 26 agosto 2023 – Primo step del piano di interventi da mezzo milione di euro per il centro urbano. Variazioni temporanee alla circolazione nell’area di via XXV Aprile e via Sandrelli. Due settimane di lavori, salvo il giovedì per consentire il mercato. Con la partenza degli interventi di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi di Camucia. Secondo l’ordinanza adottata dalla Polizia municipale, da lunedì 28 fino al 30 agosto e il primo settembre (dalle ore 8 alle 18 di ciascun giorno) salvo giovedì 31 agosto, per lo svolgimento del mercato settimanale, scatta il divieto di circolazione e sosta in via XXV Aprile, dall’intersezione con via Lauretana fino a raggiungere l’intersezione con via Sandrelli e nella traversa interna di via XXV Aprile adiacente a piazza Indipendenza. Durante questi orari, le auto in sosta in piazza Indipendenza potranno rimanere parcheggiate, ma non potranno essere spostate fintanto che la effettiva progressione delle lavorazioni in corso non lo consentirà. Per garantire la circolazione viene istituito un senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo e/o movieri e di un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Sandrelli, ambo i lati della strada, nel tratto compreso tra l’intersezione con via XXV Aprile e l’intersezione con Via XXV Luglio.

Dal giorno 4 fino al 6 settembre e il giorno 8 settembre (dalle ore 8 alle 18) salvo il giorno 7 settembre per consentire lo svolgimento del mercato settimanale, scatta il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via Sandrelli, dall’intersezione con via XXV Luglio fino a raggiungere l’intersezione con via Lauretana, ambo i lati della strada, a causa del necessario restringimento della carreggiata. Viene istituito il doppio senso di circolazione su via dell’Esse, tratto compreso tra Via XXV Aprile e via Gramsci (Sr71); doppio senso di circolazione anche sul tratto di via Sandrelli compreso tra l’intersezione con via XXV Luglio e l’intersezione con via II Giugno; viene invertito il senso unico di circolazione della Traversa interna di via XXV Aprile, secondo la direttrice di marcia da via XXV Aprile verso via Sandrelli, anziché via Sandrelli verso via XXV Aprile.

I lavori prevedono il rifacimento del manto stradale e la riqualificazione dei marciapiedi degradati, gli ulteriori interventi riguarderanno nei giorni a seguire anche via dell’Esse (e la traversa interna), via di Murata, via La Pira e l’interno di via Fratelli Cervi.