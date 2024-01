Cortona, l’attività della Polizia municipale sempre più rivolta al territorio

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Un anno di impegno crescente per la Polizia municipale di Cortona. In occasione delle celebrazioni del patrono San Sebastiano, il comando rende noti i numeri delle attività degli ultimi 12 mesi. Una rappresentanza della Pm cortonese con il comandante Gianni Landi, il sindaco Luciano Meoni e l’assessore delegato Alessandro Storchi parteciperà alla celebrazione religiosa che si terrà questo sabato 20 gennaio alle ore 11 nella chiesa di San Filippo a Cortona. Il 2023 della Polizia municipale è stato contrassegnato da una diminuzione degli incidenti stradali mortali (da 3 a 2), pressoché stabili quelli con feriti (da 39 a 38) e da un aumento del numero complessivo di sinistri, dovuto a quelli più lievi (da 43 a 65), ovvero con soli danni materiali. È bene chiarire che si tratta di una statistica non esaustiva del fenomeno degli incidenti, tuttavia nel corso degli ultimi anni i rilievi dei sinistri sul territorio cortonese sono sempre più spesso e da ultimo, quasi totalmente, affidati alla Polizia municipale.

Crescono le sanzioni, che fra quelle amministrative e quelle al codice della strada si attestano a circa 4500. Sul fronte statistico si segnala una diminuzione delle pratiche anagrafiche (cambio di residenza) del 14 per cento. Aumentano considerevolmente le ordinanze alla circolazione (ben 275), in crescita anche i gli accertamenti, i sopralluoghi e le notifiche di reato alla procura a significare il crescente impegno in servizi in proiezione esterna degli agenti cortonesi.

«In occasione del Santo patrono della Polizia municipale voglio tributare un personale ringraziamento a tutti gli agenti in servizio - dichiara il sindaco Luciano Meoni - grazie ad una politica attenta alla sicurezza abbiamo effettuato nuove assunzioni, fornito nuovi mezzi e aumentato gli strumenti tecnologici a disposizione del corpo di Polizia municipale. I dati dell’attività documentano un impegno crescente, un’attività sempre più rivolta al territorio e questa è la testimonianza del buon lavoro fatto in questi anni».

«Ringrazio la nostra Polizia municipale per il lavoro che quotidianamente viene svolto - dichiara l’assessore Alessandro Storchi - da quando sono assessore, abbiamo avviato un profondo percorso di rinnovamento di uomini e mezzi. C'è stata la nomina del nuovo comandante, l'assunzione di nuovi agenti. Importante il percorso di innovazione dei mezzi a disposizione per migliorare il controllo del territorio e le capacità operative. Tutto questo con grande collaborazione e senso di appartenenza parte di tutti. Personalmente sono molto orgoglioso».