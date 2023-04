Cortona, l’Amministrazione comunale acquisisce nuove aree da adibire a parcheggi

Arezzo, 1 aprile 2023 – È pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale la procedura per la manifestazione di interesse per i proprietari di immobili nelle zone limitrofe del centro storico idonei ad ospitare parcheggi. L’obiettivo del Comune è quello di potenziare l’offerta di infrastrutture destinate alla sosta nel centro cittadino, per una migliore vivibilità, valorizzazione e decongestionamento del centro storico e delle immediate adiacenze. Un obiettivo che il Comune persegue attraverso la procedura dell’acquisizione di nuovi spazi da adibire ad aree di sosta.

L’area o l’immobile in questione dovrà possedere caratteristiche coerenti agli standard minimi di funzionalità, ovvero una superficie di almeno 800 mq, essere ubicato nelle immediate vicinanze del centro storico di Cortona, avere accessibilità alle vie di comunicazione, conformità urbanistica e una forma regolare o comunque idonea ad ospitare l’opera in oggetto.

«Puntiamo ad acquisire ulteriori decine di posti auto e di poterli mettere a disposizione rapidamente della cittadinanza e dei visitatori - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - il nostro obiettivo è quello di sopperire alla cronica insufficienza di posti auto soprattutto nei momenti di alta affluenza turistica».

Intanto proseguono i lavori di riqualificazione dell’area di sosta di viale del Mercato, dove a maggio saranno nuovamente a disposizione i posti auto. Il cantiere procederà al completamento delle opere senza sottrarre l’area di sosta alla fruizione dei cittadini. Dopo la riapertura del parcheggio di viale del Mercato sarà istituita la sosta a pagamento allo Spirito Santo. Per i residenti del centro storico sarà possibile acquisire abbonamento da euro 10 all’anno che dà diritto alla sosta illimitata negli spazi blu di Cortona. I residenti del comune di Cortona avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale a 30 euro per la sosta senza limiti di tempo al parcheggio dello Spirito Santo. Per i lavoratori pendolari del centro storico sono in corso valutazioni per le agevolazioni conseguenti.