Arezzo, 22 febbraio 2025 – Cortona, il consiglio comunale di venerdì 28 febbraio

Diciassette punti all’ordine del giorno fra cui le modifiche ai regolamenti del Centro storico e delle Strade vicinali

È convocato per venerdì 28 febbraio alle ore 15 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 17 i punti all’ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate interrogazioni, interpellanze e mozioni. Fra queste ultime sono annunciate quelle del Gruppo Pd per potenziamento del trasporto pubblico locale per favorire l'accesso alle scuole secondarie di secondo grado del territorio e per misure urgenti per la sicurezza di Cortona, quella del Gruppo Futuro per Cortona sulla promozione della transizione energetica e disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico, quella del Gruppo Map Cortona centro destra per esprimere solidarietà del mondo agricolo in protesta e infine quella del Gruppo Cortona civica sulla realizzazione dell’acquedotto in località San Pietro a Cegliolo zona Il Borgo.

Il sindaco presenterà e metterà ai voti la costituzione della comunità energetica rinnovabile denominata «Sotto il sole di Cortona», la modifica al Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, seguirà il voto sull’aggiornamento del Documento unico di programmazione e la variazione al Bilancio di previsione.

Al punto numero 15 sarà trattata la presa d'atto del documento preliminare della verifica di assoggettabilità a Vas per la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Mercatale e Mengaccini e il collettamento degli scarichi liberi. Chiudono la seduta del Consiglio i voti sul Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico e quello sul Regolamento per il centro storico di Cortona.

Il Consiglio comunale di Cortona è aperto al pubblico nei limiti di capienza della sala e si può seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.