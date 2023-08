Cortona, il Consiglio comunale di lunedì 4 settembre 2023

Arezzo, 28 agosto 2023 – Sono sedici i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Cortona di lunedì 4 settembre. Il presidente Nicola Carini aprirà la seduta alle ore 15,30 con le pratiche di rito per poi dare la parola al sindaco Luciano Meoni per le comunicazioni e successivamente a interrogazioni e mozioni. Fra queste pratiche sono annunciati due ordini del giorno del capogruppo di Forza Italia Berlusconi per Cortona, Alberto Milani, il primo su «Le radici della biodiversità» e il secondo «Per la promozione e la valorizzazione del «Made in Italy» nelle politiche locali di sviluppo nonché quelle relative ai tributi locali. L’avvio della redazione di programmi integrati territoriali di sostegno della cultura, dell’arte contemporanea e dell’artigianato. Implementazione del marchio ‘Made in Italy’».

Fra le mozioni è annunciata quella del gruppo Fratelli d’Italia alleanza civica per Cortona su «Parcheggi Camucia».

A seguire, l’assessore all’Agricoltura Paolo Rossi metterà in votazione l’adesione del Comune di Cortona all’Associazione Città dell’Olio. Seguono 9 pratiche dell’area tecnico urbanistica a pianificazione territoriale che riguardano individuazioni e accorpamenti di sub comparti; adozione di piani di lottizzazione; un piano di recupero per trasformazione, adeguamento e ampliamento; uno schema di convenzione per la edificazione; un piano di recupero per demolizione e ricostruzione per volumetrie incongrue; e l’escussione della fideiussione relativo ad un ulteriore piano di lottizzazione. Al Consiglio comunale il pubblico potrà partecipare in presenza oppure seguire la seduta dalla pagina YouTube del Comune.