Arezzo, 8 gennaio 2025 – Cortona, i due parchi di Terontola hanno un nuovo look

Le aree verdi Robinson e Madre Teresa riqualificate grazie al contributo Gal Appennino aretino. Il sindaco: «bambini sentinelle del decoro»

I due parchi pubblici di Terontola sono stati completamente riqualificati. La novità è stata presentata questo 8 gennaio durante una doppia cerimonia inaugurale, con la partecipazione degli alunni della scuola. Per il nuovo look delle due aree pubbliche sono stati investiti 150mila euro grazie ad un finanziamento del Gal Appennino aretino da 120mila euro e ad un contributo del Comune di Cortona di circa 30mila euro. Le risorse derivate dal Gal Appennino aretino provengono dal bando attuativo misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali» operazione 7.6.1. «Sviluppo e rinnovamento dei villaggi» terza fase.

I parchi Robinson e Madre Teresa sono stati interessati da lavori mirati ad agevolare e rendere sicura la vivibilità degli ambienti e di conseguenza favorire anche la socializzazione tramite la completa riqualificazione dello spazio pubblico. Sono state apportate soluzioni e accorgimenti per persone con difficoltà motorie e visive, sono stati installati nuovi giochi per i bambini e ulteriori attraversamenti pedonali: sono questi gli elementi innovativi del progetto che prevede il rifacimento delle pavimentazioni deteriorate e l’arrivo di nuove panchine. Presenti anche Lucia Lupetti e Silvia Spensierati, rispettivamente assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione, la presidente del Consiglio comunale Isolina Forconi, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Cortona 2 Leandro Pellegrini con gli insegnanti, lo staff dell’Area tecnica e dell’impresa esecutrice dei lavori.

«Il primo ringraziamento lo voglio rivolgere a voi bambini, perché insieme a noi del Comune possiate diventare delle sentinelle del decoro - ha dichiarato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni ai bambini della scuola primaria - Insegnate anche in famiglia il valore della tutela e del rispetto degli spazi comuni. Questo intervento era particolarmente sentito dalla popolazione locale, ringrazio il Gal Appennino aretino per aver intercettato le risorse e il nostro Ufficio tecnico per aver portato a termine l’opera. Riportiamo il decoro in due ambienti rendendoli più vivibili a beneficio delle famiglie di Terontola».