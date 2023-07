Cortona, dopo il boom del 2022, cresce ancora il fatturato del mattatoio comunale

Arezzo, 19 luglio 2023 – Il mattatoio comunale gestito da Cortona Sviluppo stacca un’altra semestrale positiva. Rispetto al giugno 2022, quest’anno il fatturato supera il mezzo milione di euro (oltre 517mila contro i 456mila dell’anno precedente). A spingere in alto i numeri del mattatoio cortonese sono i suini e la novità della macellazione di cinghiali, caprioli e daini. Introdotta recentemente, la novità è stata una felice intuizione perché adesso Cortona Sviluppo riesce a dare una risposta al settore venatorio attraverso la propria struttura. Una struttura dove ci sono stati importanti investimenti da parte del Comune e della società pubblica cortonese che hanno portato, già lo scorso anno, ad una crescita consistente del fatturato.

«Grazie a politiche di buon governo aziendale e grazie alla nuova governance di Cortona Sviluppo i risultati continuano a darci ragione - dichiara il sindaco Luciano Meoni - non è stato facile ottenere i nuovi permessi per la macellazione, ma grazie alle puntuali indicazioni della Asl, che ringraziamo, e all’impegno del presidente di Cortona Sviluppo Fabio Procacci, ci siamo riusciti e riusciamo a dare una risposta anche ad un settore completamente inedito della produzione di carne. È il risultato della volontà dell’Amministrazione comunale e della società che gestisce il mattatoio di investire e svolgere un ruolo che è anche un servizio pubblico per la comunità locale e per la filiera delle carni».