Cortona, corsi di yoga gratuiti per future mamme

Arezzo, 21 novembre 2023 – È in partenza all’asilo nido comunale «Il Castello» il progetto di «Yoga per mamme in attesa» che coniuga la promozione della salute della mamma e del nascituro con occasioni di conoscenza diretta dei servizi alla prima infanzia.

Previo consenso del ginecologo, la pratica può essere avviata in qualsiasi periodo della gestazione ed estesa fino al parto. Il progetto è aperto a tutte le mamme che abbiano o meno bambini iscritti nei nidi d’infanzia del comune di Cortona.

L’iniziativa è svolta insieme all’Amministrazione comunale dalla Cooperativa Polis, la partecipazione è gratuita, obbligatoria prenotazione chiamando lo 0575-678382 o scrivendo a [email protected]