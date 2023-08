Cortona, cordoglio per la scomparsa di Massimo Pieroni, già dipendente del Comune

Arezzo, 19 agosto 2023 – L’amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Massimo Pieroni. Pieroni è stato il coordinatore degli operai all’Ufficio Manutenzione, aveva 63 anni. Aveva iniziato a lavorare per il Comune di Cortona nel 1988 e, fino al suo recente pensionamento, Massimo Pieroni ha gestito tutte le attività di manutenzione degli immobili pubblici, delle scuole e dei giardini comunali, un fatto che lo ha reso un punto di riferimento per tantissime persone.

«Ci stringiamo al cordoglio della famiglia per la scomparsa del caro Massimo, validissimo dipendente, amico di tutti, sempre disponibile - dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore al Personale, Alessandro Storchi - Pieroni è stato il modello di lavoratore che non fa mai mancare il proprio supporto ai colleghi».