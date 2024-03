Cortona Comix, scuole protagoniste dell’edizione 2024

Arezzo, 6 marzo 2024 – Cortona Comics rafforza la collaborazione con le scuole e presenta la nuova grafica per l’edizione 2024, al festival del fumetto sono in arrivo 50 ospiti.

Una macchina volante che sorvola la Fortezza del Girifalco, guidata dai due personaggi simbolo, Cittino e Piuma, mentre volano fumetti su tutto il borgo: questa è l’immagine vocativa ideata da Umberto Sacchelli, per la seconda edizione della manifestazione cortonese.

Dopo i successi del 2023, sono pronte ai blocchi di partenza tante nuove iniziative e tante sorprese. «Cittino fa il segno del “2”, a figurare la seconda edizione – spiega Sacchelli – ma significa anche “vittoria”, in modo che sia di buon auspicio. Ho voluto anche inserire un omaggio a Hayao Miyazaki, uno dei miei autori-guida, nella Cinquecento gialla, la stessa utilizzata da Lupin nel Castello di Cagliostro».

Una locandina vertiginosa che ben rappresenta quel «sense of wonder» peculiare del fumetto, in una festa che durerà una decina di giorni, coinvolgendo tutto il territorio. Si parte il 25 maggio, con il primo weekend dedicato al fumetto umoristico e fantasy, si continua durante la settimana con i corsi di fumetto nelle scuole e poi il grande vento musicale allo stadio, che farà da preludio al secondo weekend, con la seconda batteria di ospiti, questa volta a tema Eroi e Supereroi. Per saperne di più, bisogna solo pazientare ancora pochissimo, nell’imminente presentazione ufficiale, nella quale saranno presentati i 50 ospiti, le mostre, i progetti speciali e tutto il resto.

Intanto non mancano altre certezze, come il rapporto sempre più forte con le scuole. Parteciperanno tutti gli istituti cortonesi di ogni ordine e grado con un particolare coinvolgimento del Liceo Artistico che porterà progetti su arti figurative e multimedia. Le scuole secondarie di primo grado parteciperanno a un corso di specializzazione fatto dalla Scuola Internazionale del Comics. Non solo il Liceo artistico cortonese, ma anche quello di Arezzo e quello di Montepulciano che realizzerà esperienze 3d, tavoli di confronto e laboratori durante il Comics.