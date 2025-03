Arezzo, 25 marzo 2025 – Cortona, al via la prima edizione del «Concorso Cortona in Fiore». Cittadini e negozianti protagonisti

Iniziativa promossa da Comune, Confesercenti e Proloco centro storico: come si partecipa

Rendere la città ancora più bella grazie alle decorazioni floreali delle abitazioni e dei negozi. È questo l’obiettivo del «Concorso Cortona in Fiore». L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Confesercenti e Proloco centro storico. Il concorso prevede la possibilità di partecipare a partire dal 13 aprile inviando una o più foto della decorazione. Gli scatti devono riguardare opere floreali realizzate su balconi, facciate o comunque su spazi della propria abitazione o attività produttiva che siano visibili dalla pubblica via.

«L’Amministrazione comunale - dichiara il sindaco Luciano Meoni - al fine di rendere più bello, gradevole e accogliente il centro storico, nelle prime settimane di primavera, quando la città si prepara agli arrivi turistici, ha istituito questo concorso in modo da rendere cittadini e imprese protagonisti dell’abbellimento della città».

«Attraverso l’utilizzo dei fiori, del verde e delle installazioni creative - dichiara l’assessore alle Attività produttive, Paolo Rossi - è alla portata di tutti e ciascuno, partecipando a questo concorso, è in grado di trasformare un balcone, un davanzale, una piccola finestra o un angolo di vicolo in un piccolo giardino contribuendo a rendere più accogliente e a mantenere alto il livello estetico del centro storico».

«È possibile partecipare decorando anche un’entrata, una porta, un ingresso, le vetrine di un’attività produttiva come un negozio, ma anche con uno spazio pubblico in concessione - dichiara Silvia Navini, consigliera delegata al Centro storico - tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno per il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono a diffondere l’immagine di una comunità accogliente e fiorita».

Possono partecipare residenti, non residenti proprietari di immobili, operatori commerciali, le associazioni e i gruppi creati per l’occasione che dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina, ingresso, suolo pubblico in concessione o un fronte strada di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarli con piante e fiori. Gli immobili o gli spazi dove vengono realizzati gli allestimenti devono trovarsi nel centro storico di Cortona.

Nel periodo compreso tra il 13 e il 30 aprile 2025, sarà possibile inviare le foto al numero whatsapp +39 338 700 9352 della Proloco Centro storico oppure via email all’indirizzo [email protected], insieme a 3/5 immagini, vanno indicati nome, cognome e numero di telefono del referente e indirizzo dell’allestimento.

In base alle domande di adesione pervenute, saranno pianificati dei sopralluoghi da parte della giuria. le visite ed assegneranno il punteggio per la classifica finale tenuto conto degli elementi di giudizio citati nel disciplinare disponibile su https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/prima-edizione-concorso-cortona-fiore. Le premiazioni si terranno il 1 maggio in occasione della manifestazione «Cortona in Fiore».