Cortona, al via il piano per asfaltature stradali e riqualificazione marciapiedi

Arezzo, 19 agosto 2023 – Ammonta a mezzo milione di euro il budget stanziato dall’Amministrazione comunale per le manutenzioni stradali e il rifacimento degli asfalti nelle arterie di propria competenza. Il piano dei lavori inizia da Camucia a partire dal 28 di agosto, si parte dall’anello composto da via Sandrelli, via XXV Aprile e traversa interna. Secondo quanto condiviso con la ditta appaltatrice i lavori non incideranno con il mercato settimanale si concluderanno entro il 6 di settembre, in tempo per lasciare spazio al «Fierone», quindi ad un altro appuntamento commerciale che caratterizza la fine dell’estate a Camucia.

Oltre a queste strade del centro urbano, il piano delle nuove asfaltature riguarderà anche via dell’Esse (e la traversa interna), via di Murata, via La Pira e l’interno di via Fratelli Cervi, secondo ulteriori «step» di avanzamento dei lavori. Oltre agli asfalti, gli interventi riguarderanno anche il ripristino dei marciapiedi, per una migliore mobilità dei pedoni.

«Il piano di riqualificazione di Camucia passa anche da importanti interventi di manutenzione stradale come quelli che stiamo per far partire - dichiara il sindaco Luciano Meoni - dopo la riqualificazione di piazza Sergardi e prima di quella che interesserà via Lauretana, questo intervento rappresenta un ulteriore investimento per il centro urbano di Camucia. Proseguiamo nel solco già tracciato, migliorando il decoro e aumentando gli spazi di sosta. Il crono programma di attività non andranno ad intralciare il mercato settimanale e la Fiera di settembre».