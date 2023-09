Cortona, al via il nuovo anno scolastico: sono 550 gli studenti «debuttanti»

Arezzo, 14 settembre 2023 – Luca Signorelli e San Francesco saranno le figure protagoniste dell’anno scolastico 2023/24 a Cortona. La celebrazione del grande pittore a 500 anni dalla morte e gli 800 anni dalla ricezione delle Stimmate del Santo Patrono d’Italia, saranno gli argomenti dei progetti culturali e didattici per gli studenti.

Guardando agli istituti comprensivi del primo ciclo (Cortona 1 e Cortona 2), sono 140 i nuovi iscritti alle prime classi delle scuole primarie di primo grado e 177 quelli che frequenteranno le prime classi delle scuole primarie di secondo grado. Ammontano a 233 gli studenti che sono iscritti alle prime classi degli istituti d’istruzione superiore «Luca Signorelli» e «Angelo Vegni», per un totale di «debuttanti» che fa 550.

«A tutti gli alunni che da questo venerdì 15 settembre torneranno a scuola e in particolare ai più piccoli, va il nostro incoraggiamento - dichiara l’assessore all’Istruzione del Comune di Cortona, Silvia Spensierati - insieme a loro vogliamo inviare un messaggio di buon lavoro ai dirigenti, agli insegnanti, al personale Ata ed amministrativo, oltre che agli addetti al servizio mensa ed ai trasporti. Come amministrazione comunale abbiamo già avuto modo di apprezzare quanto fatto dagli studenti per le celebrazioni dedicate a Luca Signorelli, proseguiremo anche nei prossimi mesi nel sostegno ai progetti legati a visite guidate alla mostra. L’esposizione è stata infatti prorogata proprio per venire incontro alle esigenze delle scuole. Il 2024 sarà l’anno in cui gli sforzi dell’Amministrazione comunale si concentreranno sulla figura di San Francesco e sulla ricorrenza degli 800 anni dalla ricezione delle Stimmate. Negli scorsi mesi abbiamo già coinvolto gli istituti scolastici al primo incontro del progetto ‘Cortona Città di Francesco’ e continueremo a collaborare con loro».