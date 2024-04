Cortona, «Afa e non solo»: una serata per conoscere l’attività fisica adattata

ARezzo, 11 aprile 2024 – Conoscere i benefici dell’attività fisica adattata, è questo l’obiettivo dell’incontro in programma giovedì 18 aprile intitolato «Afa e non solo». L’appuntamento è fissato per le ore 21 al Circolo Arci (nonché Casa di paese 2) di Ossaia.

Dopo i saluti del sindaco Luciano Meoni, interverranno Stefano Zucchini, direttore della Riabilitazione funzionale della Asl Valdichiana aretina; Roberta Banchetti, referente Afa Asl zona aretina sui benefici dell’attività secondo le evidenze scientifiche; Roberto Nasorri sul ruolo del medico di base nella prescrizione Afa; Lodovico Panarella, direttore dell’Ortopedia all’ospedale di Fratta sul tema della prevenzione dalle cadute e Lorenzo Paradisi, direttore dell’unità operativa per l’educazione e la promozione alla salute della Asl, nonché responsabile Prevenzione stili di vita.

Al termine degli interventi degli esperti ci sarà uno spazio per il dibattito pubblico, coordina l’appuntamento Marisa Ostili. L’invito alla popolazione è quello di partecipare per avvicinarsi ad una pratica per un corretto stile di vita, orientato al benessere e alla prevenzione dei problemi motori.