Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, promosso dal Polo Universitario Aretino, inaugurato l’anno accademico

ARezzo, 18 novembre 2023 – Inaugurato l’anno ACCADEMICO 2023-2024 del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, promosso dal Polo Universitario Aretino. L’evento si è tenuto stamattina nella Sala della Borsa Merci di Arezzo, alla presenza dei soci fondatori del Polo, di alcune aziende socie e di una vasta platea composta dalle quinte classi dei corsi di informatica di licei ed istituti tecnici della provincia, insegnanti e genitori. Ad aprire i lavori è stato Andrea Bigozzi, Presidente del Polo Universitario Aretino, che ha sottolineato come l’offerta del Polo sia funzionale a risolvere un serio problema che riguarda in generale tutto il Paese e che si presenta anche nel territorio aretino: “In Italia abbiamo oltre il 45% di assunzioni difficili, una crisi demografica che fa scomparire più di 100.000 studenti l'anno, un 8-10% di laureati, soprattutto STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) che ogni anno va all'estero. Secondo dati del Centro Studi Confindustria, nei prossimi 5 anni avremo bisogno di 500.000 profili di alta specializzazione scientifico-tecnologica ma esiste un mismatch che ormai interessa un’assunzione su due, con alti tassi di disoccupazione giovanile e di neet. In questo contesto il Polo Universitario Aretino, grazie alla partnership con il Politecnico di Milano e all’impulso dei soci fondatori e di un gruppo di aziende tra le più tecnologicamente avanzate del territorio tra le quali Aruba, Borri, ABB Evi, Fimer, Lascaux, Saima, Seco, Visia Imaging, Zucchetti Centro Sistemi, è impegnato in un’intensa attività di orientamento dei giovani e nella diversificazione della propria offerta formativa, al fine di fornire risorse preparate e creative per il sistema produttivo locale – ha proseguito Bigozzi – qualche dato che bene illustra l’eccellenza del Politecnico di Milano e il valore del corso che viene inaugurato oggi: il Politecnico di Milano è l’unica Università italiana che figura nell’elenco delle prime 100 del ranking mondiale redatto da QS World University Ranking, piazzandosi al 18° posto per quanto riguarda appunto la Facoltà di Ingegneria. La seconda ed unica Università italiana in tale classifica è il Politecnico di Torino, che si trova al 26° posto. Non sono presenti altri atenei italiani. Per quanto riguarda in particolare il corso di laurea in ingegneria informatica del Polo Universitario Aretino, segnalo che oltre il 90% degli studenti iscritti consegue il titolo, di questi, circa 3/4 completano gli studi nei tempi previsti. Infine, dato importantissimo, il 98% dei laureati risultano occupati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, in un lavoro coerente con il tipo di laurea, con stipendi, dopo 5 anni, mediamente superiori del 30% rispetto alla media di mercato (Politecnico di Milano, Indagine occupazionale 2022)”. “Il Polo Universitario Aretino è una risorsa strategica per il nostro territorio su cui è importante continuare ad investire – ha detto Fabrizio Bernini, Presidente Confindustria Toscana Sud – in particolare, il corso di Ingegneria Informatica offerto con il Politecnico di Milano è un percorso formativo di alta qualità, tramite il quale si conseguono quelle competenze digitali oggi indispensabili per tutte le aziende. La difficoltà delle imprese nel trovare persone con competenze adeguate è una questione con la quale ci confrontiamo da anni ma che oggi ha assunto dimensioni molto più ampie, vista la straordinaria accelerazione sul piano delle tecnologie ed i nuovi parametri sul fronte della sostenibilità che impegnano le aziende in un contesto sempre più in rapido divenire”. "Camera di Commercio ha supportato, fin dalla sua creazione, l’attività del Polo Universitario consapevole che in un sistema economico avanzato quale quello aretino assuma valenza strategica la necessità di una elevata preparazione e qualificazione tecnico-scientifica di chi vi opera - ha detto il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi - Se il nostro territorio e più in generale l’Italia vogliono mantenere un ruolo rilevante nel contesto dei paesi europei ed in quello delle economie più avanzate, è necessario recuperare il forte gap che abbiamo rispetto alla formazione universitaria dei nostri giovani, specie nelle discipline STEM. Ed il rapporto che si è instaurato tra Polo Universitario Aretino e una delle istituzioni universitarie più prestigiose del nostro paese, il Politecnico di Milano, può realmente contribuire, almeno a livello locale, a colmare questo ritardo”. "La presenza di un corso di laurea di così alta specializzazione come quello del Politecnico di Milano che si inaugura questa mattina, contribuisce a qualificare in maniera importante l'offerta formativa universitaria della città di Arezzo grazie al Polo Universitario Aretino – ha detto il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli - L'ingegneria informatica rappresenta una tra le specializzazioni più richieste dal mondo del lavoro, formando gli studenti in un ramo dell'ingegneria che è oggi fondamentale per tantissimi settori, molti dei quali attivi anche nel nostro territorio. Una possibilità di futuro concreta, quindi, per i nostri giovani e per la loro affermazione nel mondo del lavoro". “La Provincia di Arezzo crede fortemente nel Polo Universitario Aretino, fondazione che vede soci pubblici e privati impegnati nella mission della formazione – ha detto il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri - Con l'attivazione di importanti corsi, intensificando e confermando collaborazioni con prestigiosi Atenei, come quello del Politecnico di Milano, che proprio oggi si inaugura l’Anno Accademico 2023-24, si potrà rispondere alle esigenze del territorio, che vede una programmazione didattica aggiornata e più attenta alle esigenze della occupabilità e alle richieste del tessuto economico. Arezzo e la sua provincia è collocata tra le prime 18 città italiane per la forte presenza di attività imprenditoriali. La scuola deve dare l’opportunità ai giovani di formarsi e la reale possibilità immediata di trovare lavoro e tutto questo meglio se avviene nel luogo dove si nasce e si vive. Le aziende dall’altro lato richiedono delle figure specializzate che devono essere in linea con l’offerta formativa in questo caso Universitaria”. Sono poi seguite le interessanti testimonianze di alcune fra le aziende presenti nel Comitato di Indirizzo del Polo: ABB Spa, Aruba Spa, Seco Spa e Zucchetti Centro Sistemi Spa. Le procedure di immatricolazione al corso di ingegneria informatica per l’Anno Accademico 2024-2025 inizieranno a gennaio prossimo con i test di ammissione. Il corso sarà presentato a tutte le scuole del territorio in occasione delle attività di orientamento che inizieranno tra qualche giorno. Il Polo organizzerà corsi gratuiti (Corso zero) finalizzati al superamento del test. Per ulteriori informazioni www.polouniversitarioaretino.it oppure presso la Segreteria [email protected]