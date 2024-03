Corso Blsd nella Sala del Consiglio: formate 30 persone a Civitella

Arezzo, 16 marzo 2024 – L’Amministrazione comunale di Civitella, in collaborazione con la Misericordia di Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana e tramite il Centro di formazione Etrusco, ha organizzato oggi, sabato 16 marzo, presso la Sala consiliare del Comune a Badia al Pino, il corso BLSD dedicato alle associazioni della Consulta del terzo settore che hanno aderito all’iniziativa.

Al corso hanno partecipato circa 30 persone delle varie associazioni, che grazie ad esso hanno acquisito le competenze per poter agire con le manovre di supporto vitale in caso di arresto cardiaco, mettendosi a disposizione della propria Comunità.

La diffusione più estesa possibile di tali competenze è fondamentale per aumentare la cultura dell’emergenza e le possibilità di sopravvivenza in caso di incidente.

Il BLSD - Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione è un corso il cui obiettivo è aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto cardiaco attraverso la divulgazione della cultura del soccorso, l’insegnamento di poche e semplici manovre di BLS e l’utilizzo del defibrillatore che possono fare la differenza per salvare una vita.

Costruire una rete di cittadini formati all’uso dei DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno), consente di intervenire tempestivamente nel caso di persona colpita da un attacco cardiaco improvviso, aumentando la sopravvivenza nel 50-70% dei casi.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale continua ad investire nella formazione in questo importante settore per la cittadinanza.