Perugia, 7 settembre 2021 - Altalenante l'andamento dei positivi covid in Umbria. Con 104 nuovi casi contro i 7 di ieri. C'è da dire che rimane stabile il numero dei ricoverati (57), compreso quello delle terapie intensive (6). Va detto che oggi sono stati eseguiti 703.838 antigenici (698.238 ieri) e 1.090.481 tamponi.

Sono 239 gli attualmente positivi nel territorio comunale di Perugia e 195 nel territorio comunale di Terni. Sono 107 invece gli attualmente positivi nel territorio comunale di Foligno.

Un solo medico non vaccinato

Intanto risulta un solo medico non vaccinato. Lo dichiara Verena De Angelis, presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Perugia che conta 5.900 iscritti.

"In generale la percentuale degli operatori sanitari che non si sono immunizzati è fortunatamente molto bassa, anche se, tengo a sottolineare, i dati in nostro possesso sono al momento ancora molto parziali. In questo momento - ha aggiunto - l'attenzione è concentrata sui dipendenti che lavorano negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie pubbliche. Ma mancano i dati relativi ai liberi professionisti, ai tecnici, ai fisioterapisti, agli psicologi, agli operatori socio sanitari e alle altre figure che operano negli ambienti sanitari".