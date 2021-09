Firenze, 1 settembre 2021 - Covid Toscana, i nuovi contagi di coronavirus registrati nella regione oggi, 1 settembre, sono 538 su 15.991 test di cui 9.501 tamponi molecolari e 6.490 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,36% (8,0% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in deciso aumento, a fronte di un numero inferiore di test e con un tasso di positività in crescita: nel precedente report i nuovi contagi erano 383 su 16.436 tamponi e un'incidenza di positivi al 2,33% (5,6% sulle prime diagnosi).

Covid Toscana: i dati del 31 agosto

Età media dei nuovi contagiati

L'età media dei 538 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio

Sono 75.154 i casi complessivi ad oggi a Firenze (102 in più rispetto a ieri), 24.843 a Prato (55 in più), 25.449 a Pistoia (67 in più), 14.421 a Massa (24 in più), 28.048 a Lucca (53 in più), 32.284 a Pisa (32 in più), 20.227 a Livorno (68 in più), 24.982 ad Arezzo (67 in più), 15.309 a Siena (39 in più), 10.531 a Grosseto (31 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 9.501 tamponi molecolari e 6.490 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,4% è risultato positivo. Sono invece 6.687 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.981, -1,3% rispetto a ieri.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 466 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (3 in meno).

Sette decessi

Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 74 anni. Le persone decedute sono 4 a Firenze, una a Pistoia, 2 a Siena. Sono 7.020 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.268 a Firenze, 614 a Prato, 644 a Pistoia, 529 a Massa Carrara, 677 a Lucca, 707 a Pisa, 420 a Livorno, 528 ad Arezzo, 346 a Siena, 195 a Grosseto, 92 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Vaccinazioni

Sono state effettuate complessivamente 4.865.110 vaccinazioni, 21.026 in più rispetto a ieri (+0,4%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 3° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 92,7% delle 5.250.166 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 132.625 per 100mila abitanti (media italiana: 131.360 per 100mila).

I grafici del gruppo CovidStat/Infn:

Gli attualmente positivi in Toscana:

I ricoveri in Toscana:

Le terapia intensive in Toscana: