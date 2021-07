Firenze, 15 luglio 2021 - Impennata di contagi in Toscana. Sono 173 oggi i nuovi casi di Coronavirus su 11.311 test. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, in un post su Facebook. Nel dettaglio risultato effettuati 6.226 tamponi molecolari e 5.085 antigenici rapidi con un tasso di nuovi positivi che raggiunge l'1,53% sul totale dei test e il 3,4% in rapporto alle nuove diagnosi.

Il giorno prima novanta casi

Nella giornata di mercoledì 14 luglio i nuovi contagi erano stati 90 con circa 21mila tamponi. Giovedì scorso, per un raffronto diretto, i contagi erano stati 94 con un tasso di positivi rispettivamente dell'1 e del 2,1%. Sul fronte delle vaccinazioni, invece, le dosi somministrate salgono a 3.481.807 dall'avvio della campagna.

Raddoppio a una settimana in Italia

Serve attualmente una settimana per il raddoppio dei casi in Italia. Nella giornata di mercoledì 14 luglio i nuovi casi sono stati infatti 2153 con 210.599 tamponi. Una settimana prima, il 7 luglio, i nuovi casi erano stati 1010 con 177.977 tamponi.

Ospedali, ricoveri ai minimi

Importante prendere atto che comunque gli ospedali toscani hanno pochi pazienti contagiati da covid. Diverse terapie intensive allestite per il coronavirus in Toscana sono state chiuse. E la speranza è che l'impatto della possibile nuova ondata, sarebbe la quarta, sulla popolazione, sia mitigato dalle vaccinazioni, che intanto proseguono.