Firenze, 26 ottobre 2021 - Covid Toscana, sono 192 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 25 ottobre, nella regione. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, in una comunicazione social. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 7.329 tamponi molecolari e 32.138 antigenici rapidi con un tasso di positività dello 0,49% sul totale dei test e del 2,3% sulle prime diagnosi.

Dati in risalita rispetto a sette giorni fa. Martedì scorso, in effetti, erano stati registrati 150 contagi a fronte di 39.5919 test e di un tasso di nuovi positivi pari, rispettivamente, allo 0,38 e all'1,8%. Il governatore della Toscana intervenendo a Skytg24 interpreta questo dato con prudenza: "Il trend è in leggero progresso - ammette - è bene dunque prepararsi a programmare progressivamente la terza dose di vaccino per tutti, perché più cresce il livello di immunizzazione e più contrastiamo il Coronavirus". E a proposito di vaccinazioni salgono a 5.826.709 le dosi di preparati anti-Covid somministrate in Toscana dall'inizio della campagna.

Leggi anche:

Il grafico CovidStat/Infn: