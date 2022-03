Coronavirus Toscana 14 marzo: 1.769 nuovi casi e 16 morti. Rialzo dei ricoveri

Firenze, 14 marzo 2022 - Sono 1769 i contagi registrati in Toscana nella giornata di lunedì 14 marzo. Come ogni lunedì, per effetto del minor numero di tamponi processati la domenica, i casi calano rispetto agli altri giorni della settimana. Ma i numeri restano comunque alti, in un periodo, quello della prima metà di marzo, in cui è ormai ufficiale che il covid ha rialzato la testa.

Dove circola il virus nei comuni

Con tutte le conseguenze del caso: molte persone a casa malate, diverse altre in quarantena perché contatti di positivi. Nella giornata di domenica 13 marzo i casi di covid registrati erano stati 3273.

Sono 259.276 i casi complessivi ad oggi a Firenze (341 in più rispetto a ieri), 66.309 a Prato (72 in più), 74.318 a Pistoia (105 in più), 41.755 a Massa (92 in più), 91.771 a Lucca (270 in più), 102.542 a Pisa (182 in più), 76.755 a Livorno (186 in più), 81.602 ad Arezzo (210 in più), 59.169 a Siena (169 in più), 44.358 a Grosseto (142 in più).

I ricoverati sono 681 (14 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno). Il numero delle ospedalizzazioni rimane per il momento sostanzialmente sotto controllo, anche dopo la flessione che si è registrata in febbraio dopo l'ondata di omicron che ha investito la Toscana e l'Italia a cavallo di Natale della prima parte di gennaio. Nelle ultime 24 ore si assiste però, come appunto dicono i numeri, a una risalita.

I numeri del 14 marzo parlano di 10.539 test di cui 4.400 tamponi molecolari e 6.139 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,79%, mentre resta sopra il 50% il numero dei positivi sulle prime diagnosi: è per la precisione al 51,7%. Ogni due tamponi insomma uno è positivo. L'aumento su base settimanale è confermato anche dal numero dei positivi di una settimana fa: lunedì 7 marzo i casi registrati erano stati 1420.

L'età media dei 1.769 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un'età media di 81 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Firenze, 3 a Prato, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo.