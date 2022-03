Coronavirus Toscana 9 marzo: 3172 casi, la lenta risalita prosegue

Firenze, 9 marzo 2022 - Sono 3172 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e pubblicati la mattina di mercoledì 9 marzo. Da alcuni giorni in Toscana si assiste a una risalita dei casi. Una risalita per il momento blanda ma che comunque viene registrata dalle autorità sanitarie e anche dal presidente della Regione Eugenio Giani, che nelle scorse ore ha fatto un appello alla prudenza.

Per quanto il virus, che ormai da qualche mese si manifesta con la variante omicron, sia nettamente più blando rispetto a delta, come si è visto da Natale in poi. Con tanti, tantissimi contagi ma in forma lieve. Che hanno comunque affollato di nuovo gli ospedali, per quanto la pressione sulle strutture toscane sia nettamente scesa nelle ultime settimane.

C'è dunque una fase "di rimbalzo" dei contagi, con questa ripresa che si nota soprattutto su base settimanale. Mercoledì scorso, 2 marzo, i casi erano stati 2413.

In questo mercoledì 9 marzo il tasso dei nuovi positivi è 12,87% (53,3% sulle prime diagnosi)