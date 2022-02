Firenze, 3 febbraio 2022 - La morsa di omicron sulla Toscana continua ad allentarsi: sono 8175 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e resi noti nella giornata di giovedì 3 febbraio. In termini assoluti, oltre ottomila casi sono sempre tanti se rapportati alle scorse ondate. Ma omicron in generale ha avuto effetti meno gravi rispetto a delta, pur se le strutture ospedaliere toscane hanno sofferto e soffrono ancora.

La percentuale di positivi sui primi tamponi, giorno per giorno

Una curva che comunque scende molto lentamente. Il grafico qui sotto mostra l'andamento dei casi giornalieri da settembre a oggi. Si nota quanto abbia inciso l'impatto di omicron, di una contagiosità fin qui mai vista rispetto alle altre ondate. Si nota come la curva, intorno a Natale, momento più critico come tutti ricordano, abbia avuto una clamorosa impennata. Per poi iniziare a scendere nella parte centrale di gennaio. Ma in maniera molto più lenta rispetto a come tutto era iniziato.

Adesso, poi, la curva è chiaramente in discesa. Erano stati oltre 12mila i casi registrati una settimana fa, giovedì 27 gennaio. Scendono dunque i dati su base settimanale e scende, seppur lentamente, anche il tasso dei positivi sui primi tamponi effettuati: attualmente è al 67%, una settimana fa era al 76%.

Il giorno prima: bollettino del 2 febbraio

Il contagio nelle province

Solo Firenze nelle ultime 24 ore supera nettamente i mille positivi. Le altre province si mantengono sotto questa cifra. Proprio a Firenze e provincia si contano nelle ultime 24 ore 2286 positivi. Ecco le altre province: Arezzo 725, Grosseto 487, Livorno 891, Lucca 893, Massa 299, Pisa 952, Prato 568, Pistoia 590, Siena 484.

Tamponi e tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 17.546 tamponi molecolari e 44.216 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,2% è risultato positivo. Sono invece 12.151 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 137.914, -3,1% rispetto a ieri.

​Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 1.449 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 98 in terapia intensiva (1 in più).

33 morti

Oggi si registrano 33 nuovi decessi: 23 uomini e 10 donne con un'età media di 82,3 anni (8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 4 a Lucca, 6 a Pisa, 1 a Livorno, 6 a Arezzo, 1 a Siena, 4 a Grosseto). Sono 8.353 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.649 a Firenze, 709 a Prato, 764 a Pistoia, 582 a Massa Carrara, 804 a Lucca, 861 a Pisa, 569 a Livorno, 602 ad Arezzo, 430 a Siena, 276 a Grosseto, 107 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

​Età media dei nuovi positivi

L'età media dei 8.175 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio

Sono 229.130 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.286 in più rispetto a ieri), 59.477 a Prato (568 in più), 65.193 a Pistoia (590 in più), 35.138 a Massa Carrara (299 in più), 75.024 a Lucca (893 in più), 88.450 a Pisa (952 in più), 62.655 a Livorno (891 in più), 67.492 ad Arezzo (725 in più), 47.857 a Siena (484 in più), 34.145 a Grosseto (487 in più).

Zona gialla

Per quanto riguarda i colori delle regioni, la Toscana attualmente ha numeri da zona gialla. La percentuale di occupazione delle terapie intensive è infatti intorno al 17%, mentre la percentuale di occupazione dei posti letto ordinari covid è al 27%.