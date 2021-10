Firenze, 30 ottobre 2021 - Sono 270 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e pubblicati dalla Regione nella mattina di sabato 30 ottobre. I nuovi casi sono emersi su un totale di quasi trentamila test: per la precisione 29.854. Di questi 8.202 sono stati tamponi molecolari e 21.652 i test rapidi. Una situazione fondamentalmente sotto controllo quella della Toscana per quanto riguarda il coronavirus. Necessario, come dicono le autorità, non abbassare comunque la guardia, mantenendo la mascherina nei luoghi affollati e lavando spesso le mani.

Sintomi covid e sintomi dell'influenza: le differenze

Covid, focolaio a scuola, 200 ragazzi a casa

Il tasso di positività

Il tasso di positività sulle prime diagnosi rimane sostanzialmente invariato rispetto a una settimana fa: attualmente è al 3,2%, mentre una settimana fa, il 23 ottobre, era al 3,3%.

Zona gialla, parametri ok

Al momento i parametri che, se superati, portano a una possibile zona gialla sono sotto controllo in Toscana. L'incidenza, che non deve superare i 50 e che pure era aumentata fino a 44 casi settimanali ogni centomila abitanti nella settimana 18-24 ottobre, presenta in questa settimana che finisce un'incidenza del 39. Sono sotto controllo sia terapie intensive e che ricoveri ordinari, entrambe al 5% secondo i dati Agenas (per andare in zona gialla serve superare il 10% di terapie intensive e il 15% di ricoveri ordinari.