Firenze, 18 settembre 2021 - Sono 326 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nella giornata di sabato 18 settembre. Da diversi giorni ormai la curva del covid in Toscana va verso il basso. Il confronto con i dati della settimana precedente lo confermano. Restano intanto i più giovani i più colpiti dal virus, molti di loro sono asintomatici. Sono anche i soggetti che hanno meno copertura vaccinale in paragone con le altre fasce d'età.

La mappa del contagio

Sono 77.192 i casi complessivi ad oggi a Firenze (102 in più rispetto a ieri), 25.803 a Prato (37 in più), 26.271 a Pistoia (33 in più), 14.660 a Massa (10 in più), 28.574 a Lucca (33 in più), 32.906 a Pisa (22 in più), 20.737 a Livorno (28 in più), 25.451 ad Arezzo (24 in più), 15.863 a Siena (23 in più), 10.895 a Grosseto (14 in più).

Cinque decessi

Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 78,4 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Grosseto.

Scendono i ricoveri

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 395 (7 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%), 47 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 2,1%).

I tamponi

Oggi sono stati eseguiti 7.701 tamponi molecolari e 11.350 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,7% è risultato positivo. Sono invece 5.337 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,1% è risultato positivo.

L'età media dei nuovi contagiati

L'età media dei 326 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).