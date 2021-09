Firenze, 12 settembre 2021 - Contagi da coronavirus stabili in Toscana. Nelle ultime 24 ore i positivi riscontrati dai test sono stati 431 su circa 17mila test. Domenica scorsa i nuovi contagi erano stati 557 su un numero di tamponi sostanzialmente uguale. Scende dunque il rapporto tra positivi e primi tamponi.

Covid Toscana 11 settembre, i dati

Attualmente la percentuale è al 7,5%, mentre una settimana fa, appunto domenica 5 settembre, era al 9,5%. Rispetto al giorno prima i casi sono sostanzialmente uguali. Sabato 11 settembre infatti i nuovi casi sono stati 429.

I tamponi

Il numero totale dei tamponi nelle ultime 24 ore ha raggiunto quota 17.607 test di cui 8.631 tamponi molecolari e 8.976 test rapidi.

I focolai in Toscana

Alcuni focolai di coronavirus sono attivi in Toscana, come mostra il presidente Eugenio Giani pubblicando la tabella del numero dei contagi comune per comune e il tasso di positivi ogni centomila abitanti dei rispettivi territori. In particolare si segnalano nove casi a Pontassieve in provincia di Firenze e sei a Larciano in provincia di Pistoia. Una dozzina i casi rilevati nelle ultime 24 ore a Colle Val d'Elsa, in provincia di Siena.