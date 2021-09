Firenze, 2 settembre 2021 - Sono 615 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nella giornata di giovedì 2 settembre.

I dati quotidianamente forniti dalla Regione continuano a mostrare un timido raffreddamento della curva, soprattutto di quella che riguarda i positivi sui primi tamponi effettuati. Attualmente questa percentuale è dell'8,5%. Giovedì scorso, 26 agosto, quindi una settimana fa, la percentuale era al 10,5%. Poi è andata progressivamente calando.

Ricoveri in calo, intensive in aumento

Sono dieci in meno i ricoveri per coronavirus nelle strutture ospedaliere della Toscana nella giornata del 2 settembre. Mentre ci sono cinque persone in più in terapia intensiva, cosa che porta la percentuale di terapie intensive covid al 9,82, a un soffio da quel 10% che è uno dei limiti per la zona gialla.

Longo, il medico free vax: "Non mi voglio vaccinare"

Il giorno prima, 1 settembre: 538 contagi

Alto numero di tamponi

Alto il numero di tamponi effettuati, e questo è una riprova di un almeno momentaneo arretramento del virus. I 615 casi sono emersi su 18.424 test di cui 9.045 tamponi molecolari e 9.379 test rapidi. Questo non significa che il virus sia scomparso, ma è almeno sotto controllo. Importante adesso vedere la quota di nuovi ricoveri e nuovi ingressi in terapia intensiva, numeri chiave per capire l'eventuale rischio di zona gialla.

L'età dei contagiati

Ben oltre la metà dei contagiati è sotto i 49 anni. L'età media dunque resta bassa. In particolare, nelle ultime 24 ore, sono stati 137 in Toscana i casi under 18. Mentre sono stati 162 i casi tra i 19 e i 34 anni. Sono intanto 25 gli over 80 contagiati nelle ultime 24 ore.

Comuni con più casi

Tra i comuni con i casi giornalieri in doppia cifra troviamo in questo giovedì 2 settembre Porcari con otto casi e un tasso di positivi sui centomila abitanti di 91. In doppia cifra, tra i comuni più piccoli, anche Montemurlo con 11 casi e Pescia con 10. Sono otto invece i casi a Porcari, in provincia di Lucca.