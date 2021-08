Firenze, 7 agosto 2021 - Si conferma un agosto di contagi da covid piuttosto sostenuti in Toscana: anche in questo sabato 7 agosto sono sopra 700 i contagi in 24 ore. Sono per la precisione 714, come riporta il presidente della Regione Eugenio Giani sui suoi social. Per il quarto giorno di fila i contagi vanno sopra i 700: una sorta di assestamento del contagio. Con una possibile discesa della curva, secondo gli esperti, a partire dalla metà del mese.

La percentuale dei positivi sui primi tamponi, giorno per giorno

Il bollettino di un anno fa: 7 agosto 2020

Zona bianca per Toscana, Umbria e Liguria

I tamponi

Piuttosto alto il numero dei tamponi: ne sono stati processati 19010, di cui 9.410 tamponi molecolari e 9.600 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,76% (9,6% sulle prime diagnosi).

Il "peso" dei casi sui ricoveri

Quello che è importante è che comunque i nuovi casi non impattano in maniera pesante sulla sanità. Anche per effetto dei vaccini, i ricoveri sono contenuti e i casi gravi sono minori, per quanto l'Istituto Superiore di Sanità rilevi un aumento delle ospedalizzazioni in tutta Italia nell'ultima verifica dei dati, avvenuta venerdì 6 agosto. In termini assoluti, l'estate sta portando molti contagi. Lo scorso anno, il 7 agosto 2020, i contagi furono 13 in un giorno. In quel 7 agosto di un anno fa erano in tutto 18 le persone ricoverate per covid. Oggi sono 249 di cui 25 in terapia intensiva.