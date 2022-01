Firenze, 31 gennaio 2022 - «Mi aspetto dal Consiglio dei ministri di oggi delle decisioni molto forti e importanti, per una scuola che sia effettivamente in presenza, che non preveda quelle quarantene enormi che poi in realtà vanificano lo spirito di voler essere in presenza. E poi una serie di misure che possano anche semplificare il conteggio dei dati per verificare se siamo in zona gialla o in zona arancione, ma senza effetti pratici». Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi su situazione pandemica e misure anti-Covid.

Per Giani, ormai, «il vero elemento qualificante è la zona rossa e quindi è inutile mettere le zone arancioni e le zone gialle. Andiamo dalla zona bianca alla zona rossa quando siamo in una situazione di reale emergenza». «Per fortuna - ha aggiunto - noi non siamo in questa situazione: questa mattina si registrano poco più di 4.000 contagi rispetto ai 5.600 di lunedì scorso, abbiamo chiuso una settimana con un numero di contagi, 70.000, che è ben lontano da quei 95.000 della prima settimana di gennaio».