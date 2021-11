Firenze, 8 novembre 2021 - In Toscana sono 630mila le persone che non hanno neanche una dose di vaccino. "Di questi, escludendo gli under 12 e chi non può vaccinarsi per motivi di salute, 200mila sono no vax e tra loro il virus circola". Lo dice il presidente della Regione Eugenio Giani facendo il punto sul contagio in Toscana.

Covid Toscana, bollettino 8 novembre

Bollettino Umbria

I dati dei non vaccinati

"In Toscana - dice Giani - anche se siamo la prima regione in Italia per prime dosi somministrate restano fuori 630mila cittadini che in termini percentuali sembrano pochi, ma a livello assoluto sono tanti: ci sono quelli che hanno meno di 12 anni e non possono farlo, cosi' come chi ha patologie ma anche quasi 200mila no vax e tra di loro il virus circola. Il fatto che oggi si sia a 263 contagi, circa un decimo di quelli che erano l'anno scorso ce la dice lunga su quanto sia importante la vaccinazione".

Il trend

"Siamo sempre allertati sia quando i contagi aumentano, sia quando diminuiscono. Inizia oggi la quarta settimana con un trend in aumento, da un punto di vista statistico abbiamo sempre visto 7-8 settimane di crescita a cui segue una diminuzione. L'importante e' che non cresca oltre la soglia che ci permette di gestire il Covid senza imporre limiti alla mobilità delle persone come purtroppo sta avvenendo in Europa".

Gli hub vaccinali

«Non programmiamo la chiusura degli hub per i vaccini - dice Giani - valuteremo giorno per giorno le modalità migliori affinché tutti possano fare il vaccino. Abbiamo ampliato per sicurezza l'attività del Mandela forum di Firenze dal 15 novembre al primo dicembre affinché non ci fossero contraccolpi psicologici per chi si è vaccinato lì, però non possiamo nemmeno continuare a tenere aperte strutture che hanno un potenzialità di vaccinazione di più di 4mila persone quando ieri in tutta la Toscana si sono vaccinati non più di 5-6mila persone».

Il green pass

"L'estensione del green pass? Sono d'accordo, il green pass sta svolgendo una funzione educativa importantissima - dice Giani - Io lo vedo anche nel momento in cui mi viene chiesto, tra le 6/7 volte nell'arco di una giornata, negli eventi, nelle occasioni in cui mi muovo". Giani ha poi sottolineato che "c'è una naturalezza ormai nel controllo che rende il green pass davvero una misura a cui ci siamo tutti adattati. Avete visto quali sono le città e le regioni che adesso hanno la situazione più problematica per i contagi? Trieste e il Friuli, perché lì sono concentrati i tanti non vaccinati che poi vanno a queste manifestazioni e ne hanno fatto un simbolo".