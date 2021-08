Firenze, 28 agosto 2021 - Seppur in calo, la Toscana è terza in Italia per quanto riguarda il numero dei casi settimanali ogni centomila abitanti. Lo certificano gli ultimi numeri dell'Istituto Superiore di Sanità, che settimanalmente fornisce un panorama del contagio nelle regioni.

Coronavirus Toscana, bollettino del 28 agosto

Le due regioni più sotto osservazione restano Sardegna e Sicilia: la seconda soprattutto ha sforato tutti e tre i parametri che portano alla zona gialla e infatti ha cambiato il suo colore da bianco che era. Le terapie intensive oltre il 10%, i ricoveri oltre il 15% e l'incidenza dei casi ben oltre i cinquanta hanno decretato il giallo. Colore per il quale, tra le altre cose, le mascherine ritornano obbligatorie anche all'aperto. I dati si riferiscono alla settimana dal 20 al 26 agosto.

Sono 4500 i medici e gli infermieri no vax in Toscana

Incidenza, la posizione della Toscana

La Toscana attualmente ha un'incidenza di casi ogni centomila abitanti di 115,4. E' un dato a tre cifre, un dato certamente non onorevole e che la pone al terzo posto in Italia. Al primo posto resta la Sicilia gialla, con 200,7 casi, mentre la Sardegna è al secondo posto con 148,5 casi settimanali ogni centomila abitanti. Poi viene appunto la Toscana e quindi la Calabria, che ha un'incidenza di 100. Sicilia, Sardegna, Toscana e Calabria sono dunque le quattro regioni con incidenza oltre i 100.

Vaccinato con doppia dose finisce lo stesso in ospedale

Toscana, tutte le province hanno incidenza sopra 50

Secondo le rilevazioni della Fondazione Gimbe, tutte le province toscane hanno un'incidenza di casi settimanali oltre i 50, che è uno dei parametri che, se superati, portano alla zona gialla insieme alle terapie intensive e ai ricoveri per covid.

Prato tra le province con incidenza sopra i 150

Sono 13 le Province con oltre 150 casi per 100mila abitanti: Caltanissetta (318), Ragusa (281), Enna (268), Cagliari (239), Siracusa (234), Trapani (195), Messina (185), Catania (180), Reggio Calabria (169), Sud Sardegna (167), Palermo (163), Prato (163) e Agrigento (156).

Toscana e rischio zona gialla

Attualmente la Toscana ha una percentuale di terapie intensive occupate da casi covid dell'8% (il limite è 10%, dopodiché si va in zona gialla) e sempre l'8% anche per i ricoveri ordinari (qui il limite è il 15%). Considerando che l'incidenza a 50 casi è ampiamente superata, anche il livello delle terapie intensive si avvicina in maniera netta al tetto. Le prossime due settimane potrebbero essere decisive per il nuovo colore.

Toscana da 121 a 460 ricoveri

In un mese, dal 28 luglio al 28 agosto, i ricoveri sono passati in Toscana da 121 a 460. Questo uno dei dati che riguardano la regione.

Quadruplicano i ricoveri in Italia

In termini assoluti, il numero di posti letto occupati da parte di pazienti Covid in area medica è passato dai 1.088 del 16 luglio ai 4.036 del 24 agosto (+271%) e quello delle terapie intensive dai 151 del 14 luglio ai 504 del 24 agosto (+234%), anche se il dato nazionale rimane basso: 7% in area medica e 6% in area critica.