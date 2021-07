Firenze, 17luglio 2021 - Sessanta casi a Firenze, dieci a Livorno. Alcuni capoluoghi più popolosi vedono ritornare i positivi in doppia cifra, dopo l'aumento dei casi che la Toscana insieme al resto d'Italia registrano in questi giorni. Un anno dopo, in questa estate 2020, ci si ritrova a fare i conti con il covid. E dodici mesi fa le cose andavano meglio. Il 17 luglio i nuovi positivi furono soltanto sei contro i 222 di questo 17 luglio 2021.

Covid Toscana 17 luglio, 222 nuovi casi

Ma come si diffonde il contagio nelle città? Il presidente della Regione Eugenio Giani ha diffuso il dato attraverso i social. Tra i capoluoghi, sono 60 i casi registrati nelle ultime 24 ore a Firenze, mentre a Livorno i casi rilevati nell'ultimo giorno sono stati 10. Tra le città capolugoo di provincia con casi in doppia cifra c'è anche Prato, che ne registra 12.

Ovviamente sono tutti numeri che vanno rapportati alla popolazione, che nei grandi centri è più alta. Tra i comuni più piccoli si registrano 5 casi a Seravezza e 5 a Grosseto, ma ovviamente l'impatto è diverso, passando dai 12mila abitanti di Seravezza agli oltre 80mila del capoluogo maremmano. Forte dei Marmi registra 3 casi, mentre ne registra 4 Signa in provincia di Firenze.