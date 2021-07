Firenze, 6 luglio 2021 - Aumentano i nuovi casi ma aumentano anche i tamponi: la diffusione del covid in Toscana resta molto bassa, per quanto nel mondo in questo momento c'è l'incognita della variante delta e dell'impatto che può avere sulla popolazione, pur adesso difesa da un'ampia diffusione dei vaccini, che aiutano molto a mitigare l'impatto della variante stessa.

Sono stati 59 i nuovi contagi da covid registrati in tutta la Toscana nelle ultime 24 ore tra lunedì 5 e martedì 6 luglio. Lo comunica il presidente della Regione Eugenio Giani. I test processati in un giorno sono stati 12.104 test di cui 5.940 tamponi molecolari e 6.164 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,49% (1,4% sulle prime diagnosi).

Il giorno prima i nuovi casi erano stati 41, ma su soltanto poco più di 4mila tamponi tra rapidi e molecolari.