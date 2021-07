Firenze, 30 luglio 2021 - In Toscana sono 720 i nuovi casi di Coronavirus su 13.506 tamponi. Il tasso dei positivi è del 5,33% sul totale dei test e il 10,1% sulle prime diagnosi. Per un raffronto diretto, esattamente sette giorni erano stati 470 i contagi accertati. L'incremento di positivi rispetto a venerdì scorso, pertanto, si attesta attorno al 53%. Leggi anche: In Toscana il 47,6% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale / L'indice Rt ancora in salita / Rivedi i dati di mercoledi' 29 luglio

4 milioni di vaccini

«Vaccini, un giorno importante per tutta la Toscana: oltre quattro milioni di dosi somministrate». È quanto annunciato sui social dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. «Per tornare a vivere senza paura vacciniamoci!», ha scritto ancora il governatore.

I grafici Covidstat/Infn:

Totale positivi

Ricoveri