Roma, 8 novembre 2021 - Sono 4195 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nella giornata di lunedì 8 novembre. Si contano anche 32 morti. Nelle ultime due settimane il contagio ha visto i principali indicatori in aumento in Italia.

Coronavirus Toscana, bollettino 8 novembre

Toscana, Giani: "Green pass ha ruolo educativo"

Ricoveri

Sono invece 415 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35 (ieri 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.362, ovvero 147 in più rispetto a ieri.

Covid Umbria, il bollettino

Attualmente positivi

Sono 98.775 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 1.788 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.812.594, i morti 132.423. I dimessi e i guariti sono invece 4.581.396, con un incremento di 2.727 rispetto a ieri.

Tasso di positività

Sono 249.115 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 434.771. Il tasso di positività è all'1,7%, in aumento rispetto all'1,3% di ieri.

La curva dunque di nuovo verso l'alto, anche se l'azione dei vaccini e il green pass sembrano arginare l'impatto dei nuovi positivi, che invece nel resto d'Europa sta portando preoccupazione tra i Governi, dopo anche gli ultimi numeri record registrati dalla Germania.

L'Rt in Toscana

Attualmente la Toscana ha un Rt di 1,17, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. L'incidenza settimanale per centomila abitanti è di 61,8. Il tasso di occupazione di terapie intensive e posti ordinari è attualmente per entrambe le voci al 5%. Cosa che tiene lontana la zona gialla. Serve il 10% di terapie intensive e il 15% di ricoveri per andare in zona gialla.

Covid Lazio

Oggi nel Lazio su 9.570 tamponi molecolari e 17.875 tamponi antigenici per un totale di 27.445 tamponi, si registrano 449 nuovi casi positivi (-248), 12 i decessi (+10) il dato comprende un recupero di ritardate notifiche, 510 i ricoverati (+28), 61 le terapie intensive (+2) e +455 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 212.

Covid Veneto

Sono 432 i nuovi contagi in Veneto, che portano il totale di positivi da inizio pandemia a 485.378. 12.903 attualmente le persone positive in isolamento domiciliare. Invariato il numero totale delle vittime, 11.849, anche se il report di domenica riportava per un errore di cinque decessi in più, fortunatamente corretti. Aumentano i ricoveri complessivi: i ricoverati in area non critica sono 257, 14 in più, mentre 52 sono in terapia intensiva, più due rispetto a ieri.

Speranza: "Paese ha retto per collaborazione scienza-politica"

"Il Paese ha retto in un passaggio difficilissimo. Ho letto alcune note della commissione inchiesta della Gran Bretagna, che accusa il governo Johnson di non aver seguito i modelli come quello italiano. Rivendico la relazione importante di grande rispetto tra politica e scienza, il Cts nasce per questo e l'abbiamo costruito così. Abbiamo chiamato figure di primo livello e i presidenti delle società scientifiche attinenti al Covid. Ad un anno e mezzo di distanza, in una seconda fase diversa perché abbiamo i vaccini, le scelte di fondo di quella primissima stagione sono state giuste e la stragrande maggioranza dei Paesi europei assunsero il modello di misure varate dall' Italia". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla presentazione del libro di Luca Richeldi, direttore Uoc Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma ed ex componente del Comitato tecnico scientifico, 'Il tesoro leggero - L'avventura dei polmoni dalla pandemia al futuro della scienza', edito da Solferino.