Firenze, 22 dicembre 2021 - In una giornata in cui i dati della Toscana toccano il massimo dell'anno, con 2038 casi, anche il bollettino nazionale mostra dati simili. Sono infatti 36.293 i contagi a livello nazionale registrati il 22 dicembre e diffusi dal Ministero della Salute nel pomeriggio.

Covid Toscana 22 dicembre, 2038 casi

Toscana, le province dove il virus corre di più

Ricoveri +163

Sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 92. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.544, ovvero 163 in più rispetto a ieri.

Padre e figlia muoiono di covid a un'ora di distanza

Tamponi

Sono 779.303 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 851.865. Il tasso di positività è al 4,6%, in aumento rispetto al 3,6% di ieri.

Dimessi e guariti

I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663 , con un incremento di 17.595 rispetto a ieri. Intanto salgono anche gli attualmente positivi, che sono 400mila.